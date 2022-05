Todas as novidades do mês ao catálogo do PlayStation Now

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada de NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4, SOULCALIBUR VI e Blasphemous ao catálogo de jogos do PlayStation™Now.

Estes três títulos estarão disponíveis a partir de amanhã, dia 3 de maio, juntando-se assim ao catálogo do serviço de streaming de videojogos por subscrição da PlayStation®, e podem ser jogados tanto na PlayStation®5 como na PlayStation®4, ou num PC com Windows, tal como as centenas* de títulos já disponíveis da PS4™, PS3™ ou PS2™, entre os quais estão incluídos êxitos de vendas, exclusivos PlayStation®, aventuras para toda a família e jogos independentes.

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 é o mais recente capítulo da aclamada série STORM e leva os jogadores numa viagem arrebatadora e colorida. Aqui, estes poderão utilizar o sistema de combate renovado e preparar-se para participarem nos combates mais épicos que alguma vez viram na série.

Já no novo capítulo da série SOULCALIBUR, em SOULCALIBUR VI, os jogadores terão a oportunidade de descobrirem novas mecânicas de jogabilidade com os gráficos mais espetaculares de sempre no género dos jogos de luta com armas. Novas mecânicas de batalha, um grande número de modos para jogador individual, uma grande variedade de modos de jogo e uma personagem convidada são algumas das coisas que poderão encontrar.

Blasphemous também se junta este mês ao catálogo de jogos do PlayStation™Now. Este é um implacável jogo de ação em plataformas que combina os exigentes e frenéticos combates de um hack-n-slash com uma narrativa cativante onde os jogadores terão de explorar um enorme universo repleto de níveis não lineares.