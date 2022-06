Tondela sagra-se bicampeão da FPF W Masters 2022

O Tondela sagrou-se esta quinta-feira bicampeão da FPF W Masters 2022, competição de futebol virtual para clubes femininos e organizada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), ao bater na final do torneio a Betclic Apogee por 2-0, numa final disputada à melhor de três jogos.

A dupla formada por Raquel 'Raquel_Ty' Martins e Beatriz 'ByaSeabra_09' Seabra venceu o primeiro jogo por 1-0, com um golo já em cima do minuto 90, e levou a melhor no segundo encontro com um triunfo por 2-1 construído já no segundo tempo.