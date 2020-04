Total War: Shogun 2 gratuito na Steam

Desenvolvido pela Creative Assembly e publicado pela Sega em março de 2011, Total War: Shogun 2 está de graça na loja da Valve até às 18 horas do Dia do Trabalhador.

Para além da oferta do videojogo, quem estiver interessado em comprar conteúdos extra do mesmo (como, por exemplo, DLC) terá 75% de desconto até ao dia 4 de maio e, também até esta data, alguns dos outros jogos da franquia Total War estão com o preço mais baixo.

No fim do período gratuito, TWS2 volta a custar 29,99€ na Steam.





Autor: Filipe Silva