Tower of Fantasy chega à PlayStation 5 e à PlayStation 4

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que Tower of Fantasy já está disponível para os jogadores da PlayStation®5 e da PlayStation®4 de forma gratuita. O título permite aos jogadores explorarem um vasto mundo aberto e mergulharem numa aventura épica.

Em Tower of Fantasy os jogadores terão a oportunidade de embarcarem numa viagem épica por baldios pós-apocalípticos, reinos subaquáticos e o mágico mundo oriental do Domínio 9.

Neste RPG multijogador imersivo em mundo aberto e gratuito, com a diminuição dos recursos e a escassez de energia, a humanidade procurou refúgio em Aida, um planeta alienígena repleto de vida. Seduzidos pela poderosa energia do cometa Mara, construíram a Torre Omnium, acabando por desencadear uma catástrofe no seu novo lar. Os jogadores jogarão na pele de um Andarilho, e terão de lutar ao lado dos seus companheiros para descobrir algumas verdades ocultas! Poderão explorar esta terra misteriosa a sós ou com amigos, resolver quebra-cabeças e participar em combates intensos em tempo real. Escolher de entre mais de 30 armas e personalizar o seu herói como quiserem, definindo o seu estilo de jogo através de um sistema de progressão muito flexível.