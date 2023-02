Trailer de Apex Legends: Revelry mostra Team Deathmatch Mode

É hora de ser lendário em Apex Legends: Revelry! Hoje, a EA e a Respawn Entertainment lançaram um novo trailer gameplay para a mais recente grande atualização que dá aos jogadores uma mente mais profunda sobre o novo Team Deathmatch, Aulas remasterizadas de Legends, espingarda Nemesis e muito mais.Abaixo está uma lista do que está reservado para os jogadores quando Apex Legends: Revelry for lançado:Team Deathmatch - Um icónico modo Team Deathmatch chega a Apex Legends. Os jogadores vão juntar-se às equipas e cair num jogo de 6 contra 6, onde os pontos são marcados por adversários que matam, e o melhor de três jornadas ganha a partida. Forma a tua squad no Habitat 4 de Storm Point, Kings Canyon's Skull Town e Party Crasher em Solace.Aulas remasterizadas de Legends - As legends estão a tornar-se ainda mais lendárias com novas classes remasterizadas que vão transformar os Jogos Apex. A equipa está dividido em Assault, Skirmisher, Recon, Controller e Support para destacar melhor o que faz com que cada Legend se destaque, juntamente com regalias especiais para cada classe.Espingarda Nemesis - Revelry apresenta Nemesis, uma nova espingarda de assalto de classe energética que dispara quatro tiros por explosão. Com um atraso de explosão que diminui o tempo entre explosões e simula uma arma totalmente automática, o Nemesis certamente será uma mutante de jogo.Jogos de Orientação - Os jogadores de primeira vez nas Outlands podem experimentar o novo sistema de Partida de Orientação, que cria uma introdução fácil onde novos jogadores podem reunir os seus rolamentos e aprender a mecânica central de Apex Legends. Joga sozinho ou traz amigos para eliminar alguns bots antes de te juntares à fila regular de matchmaking.Evento de Coleção de Aniversário - A celebração prossegue com o Evento de Coleção de Aniversário deste ano, com uma pista de recompensa criada pela comunidade e um esquadrão lendário de tempo limitado. Completar a Coleção de Aniversário irá premiar os jogadores com 150 Fragmentos de Heirloom para desbloquear a skin de Heirloom ou Prestige à tua escolha.Novo Battle Pass - Os jogadores podem vestir-se para a festa mais violenta da história de Outlands com o Revelry Battle Pass, bem como ganhar recompensas espetaculares ao completar os Desafios Diários e Semanais.Prémios de Login - Para celebrar o aniversário da Apex Legends e a sua incrível comunidade, todos os jogadores receberão recompensas de login nas primeiras duas semanas de Revelry. Faz o Login para Apex Legends: Revelry de terça-feira, 14 de fevereiro a terça-feira, 21 de fevereiro para desbloqueares automaticamente crypto, com um Pack temático garantido para incluir um item apenas para ele. Entra entre terça-feira, 21 de fevereiro e terça-feira, 28 de fevereiro, e desbloqueia o instigador incisivo Ash e um dos seus packs de ash temáticos para brandir o teu novo estilo.Mais detalhes para Apex Legends: Revelry serão anunciados em breve antes do lançamento oficial da atualização a 14 de fevereiro para a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via EA App e Steam. Para mais notícias sobre Apex Legends, vê as páginas oficiais do Twitter, Instagram, YouTube ou visitz www.playapex.com para as últimas atualizações.