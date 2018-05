A Storyline Team revelou esta terça-feira o trailer de lançamento para Crying is not Enough. Um jogo que promete emoções fortes e que chega ao PC a 8 de junho. No final do ano será a vez de PS4 e Xbox One.





Continuar a ler



Para mais conteúdos de FIFA, PES e muitos outros videojogos, segue o Rei do Gaming e subscreve:



Facebook - https://www.facebook.com/JoaoTheKingSeixas/

Instagram - https://www.instagram.com/reidogaming/

YouTube - https://www.youtube.com/user/JornalRecord

Autor: João Seixas