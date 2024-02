Trailer de Synduality Echo of Ada já está disponível

Synduality Echo of Ada, é um jogo shooter Sci-Fi na terceira pessoa desenvolvido para a PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Situado no mundo de Amasia, os jogadores vão encarnar "Drifters", enquanto procuram saquear cristais AO, um recurso raro. O jogo permite que os jogadores interajam com outros Drifters juntando-se aos jogadores para os ajudar nas suas missões ou se voltarem contra eles, de forma a impedirem o seu progresso ou a lutar para roubar os seus preciosos recursos. Os drifters são acompanhados por um Magus, uma inteligência artificial para ajudá-los no campo de batalha, e um CRADLECOFFIN, um veículo armado para os defender contra as ameaças de Amasia.

O novo trailer do jogo mostra as várias personalizações e habilidades disponíveis para o Magus. Os jogadores podem personalizar o rosto e a roupa de seus Magus, com muitas opções, para se tornarem seus companheiros de IA, com quem vão criar um vínculo enquanto lutam juntos no campo de batalha. O CRADLECOFFIN também será personalizável, com vários arquétipos e armas,o que permite aos jogadores encontrem a combinação perfeita para o seu estilo de jogo, com a combinação certa de Magus e CRADLECOFFIN.

SYNDUALITY Echo of Ada será lançado para a PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.