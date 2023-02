Trailer do Battle Pass Apex Legends: Revelry já disponível

É hora de festejar em grande estilo com o Revelry Battle Pass! Hoje, a Respawn Entertainment lançou um novo trailer de Battle Pass para o próximo Apex Legends: Revelry. Os jogadores podem se exibir com Crypto no seu "Technocrat" no nível 25 e mergulhar no nível 50 com o "Heartbeat Harmonizer" da Valkyrie. O lendário G7 Scout "Frenzied Frequency" traz o calor, e os jogadores podem desbloquear skins épicas para Bloodhound, Mirage e Loba. Conclui o Revelry Battle Pass para desbloquear as skins Reactive "Headliner" e "Afterparty", além de desbloqueares novos pacotes de música, telas de carregamento, emotes, molduras de banner e amuletos.

Mais detalhes para Apex Legends: Revelry serão anunciados em breve antes do lançamento oficial da atualização a 14 de fevereiro para a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via EA App e Steam. Para mais notícias sobre Apex Legends, confire as páginas oficiais do Twitter, Instagram, YouTube ou visita www.playapex.com para as últimas atualizações.