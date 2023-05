Trailer oficial de jogabilidade de Immortals of Aveum já está disponível

Na transmissão ao vivo do PlayStation Showcase, a EA e a Ascendant Studios estrearam um novo trailer oficial de jogabilidade de Immortals of Aveum, o jogo de magic shooter na primeira pessoa para um jogador que chega a 20 de julho. Este novo e emocionante vídeo revela mais sobre a luta épica empreendida por Jak e a Order of the Immortals durante a Everwar contra Sandrakk, o senhor da guerra de Rasharn e o seu panteão de magos de batalha antagonistas do mal.

Os jogadores vão encontrar uma variedade diversificada de inimigos, cada um com suas próprias habilidades e fraquezas únicas. De legiões de guerreiros e chefes poderosos a temíveis bestas de fantasia e construções, o jogo promete batalhas desafiadoras e encontros épicos que vão testar as habilidades até mesmo dos jogadores mais habilidosos. A magia está no centro tanto do ataque quanto da defesa contra esses inimigos, e o utilizador de magia que alavancar criativamente todas a três cores será mais recompensado.

Confere o novo trailer e visita o novo Blog da Sony para mais informações sobre Immortals of Aveum, que será lançado nas lojas de retalho e digitais a 20 de julho de 2023 para a PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via EA App, Steam e Epic Games Store.