Três jogadores portugueses alcançam Mundial 1v1 da FIFAe

Foi um fim de semana histórico para o futebol virtual Portugês. Diogo 'tuga810' Pombo, Tiago 'Darkley' Pires e Daniel Fernandes conquistaram o apuramento para o Mundial 1v1 da FIFAe.

Os 3 jogadores viajaram para Londres com o objetivo de alcançar a fase final competição. Nos Playoffs de acesso ao Mundial sabiam que precisariam de três vitórias em quatro jogos para chegar ao grande palco do futebol virtual individual. Tinham margem de erro de apenas uma derrota.

No sábado, Diogo ‘tuga810’ Pombo (Atlético de Madrid) até começou com uma derrota, mas acabaria por vencer três jogos consecutivos, garantindo assim a segunda presença consecutiva na FIFAe World Cup. Com isto, é o único jogador a estar presente nos últimos seis mundiais da FIFAe. Esteve na FIFAe Nations Cup 2022, no Mundial de Clubes de 2022 e na FIFAe World Cup 2022, repetindo a presença nas três competições em 2023.

Tiago ‘Darkley’ Pires também teve de ir pelo caminho mais difícil, após perder o segundo jogo do dia para o brasileiro 'PHzin' (AFC Ajax). Aprecisar de duas vitórias em dois jogos, o jogador da BC Apogee venceu por agregados de 7-0 e 3-1, carimbando assim o passaporte para o Mundial.

Daniel Fernandes teve um caminho igual ao de Diogo Pombo, perdendo no primeiro jogo da do dia, ficando sem margem de erro para os três encontrando que se seguiam. O jogador da Diogo Jota Esports aguentou a pressão, vencendo por agregados de 9-3, 8-3 e 3-1, confirmando o pleno dos portugueses no Mundial.

Com este resultado, Portugal é, juntamente com os Países Baixos, o país com mais jogadores presentes na competição, que será disputada na Arábia Saudita.