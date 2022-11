Três temporadas e recompensas épicas: Acesso gratuito ao Battefield 2042 chega em dezembro

A equipa de Battlefield™ 2042 partilhou o seu mais recente vídeo de atualização de desenvolvimento, revelando uma série de períodos de acesso gratuito* em dezembro para os jogadores de cada plataforma experimentarem todas as ofertas do jogo por um período limitado. Esta notícia foi revelada antes de uma série de novos conteúdos prometidos aos jogadores nas próximas duas temporadas e não só, incluindo mapas reformulados, mais Vault Weapons e um regresso às identidades de Classe para Specialists.

A revelação completa da 3.ª Temporada está ao virar da esquina com outro novo Specialist, um novo mapa num local próximo daqueles na DICE, um novo Battle Pass, conteúdos adicionais do Portal, bem como novas tecnologias de hardware, eventos, experiências e muito mais. Além disso, a equipa já está em pré-produção de novos conteúdos que vêm depois da 4ª Temporada do próximo ano... mais informações em breve sobre esta frente!

Período de Acesso Gratuito

Os jogadores podem iniciar sessão durante os períodos de Acesso Gratuito para ganhar o Battlefield 2042 Welcome Pack, incluindo uma coleção de novos cosméticos, bem como acesso instantâneo aos Specialists da 1ª e 2ª Temporada, Lis e Crawford – dando aos jogadores um total de 13 Specialists para escolher! Estarão disponíveis mais de 15 mapas, incluindo 4 campos de batalha reformulados a partir do lançamento de 2042. Além disso, mais de 100 armas e gadgets, e mais de 40 veículos potentes podem ser encontrados e utilizados em seis modos de jogo únicos.

Todos os níveis padrão de conteúdo do Battle Pass podem ser desbloqueados enquanto jogam gratuitamente, e os jogadores podem comprar um Battle Pass Premium para aceder a ainda mais níveis. Os jogadores que decidirem comprar Battlefield 2042 terão as suas compras dentro do jogo e a progressão ganha.

Sê o primeiro a implementar com estes prazos para cada período de Acesso Livre:

· Xbox: Download e jogo gratuito a partir de 1 de dezembro, 08h01 – 4 de dezembro, 07h59.

· Steam: Download e jogo gratuito a partir de 1 de dezembro, 18h00 – 5 de dezembro, 18h00

· PlayStation: Download e jogo gratuito a partir de 16 de dezembro, 16h00 – 23 de dezembro, 16h00.

Próximas atualizações de Battlefield 2042

O vídeo de atualização de desenvolvimento de hoje proporciona um vislumbre do que está para vir nas próximas duas temporadas de Battlefield 2042, com a maior atualização a ser a remodelação do Specialist - chegando mais tarde na 3 ª Temporada. A equipa tem trabalhado para atribuir cada Specialist a uma das quatro classes reconhecíveis, bem como redefinir o equipamento e o equipamento a que terão acesso. Vê os últimos passos desta reformulação no blog de desenvolvimento.

O vídeo de atualização de desenvolvimento também mergulha em detalhes sobre a multiplicidade de novos conteúdos que vêm com as próximas temporadas, incluindo voos de vídeo das próximas obras para Manifest e Breakaway. A equipa também destaca algumas das novas Vault Weapons nos trabalhos que os jogadores poderão ganhar durante a 3ª Temporada.



De recordar que na União Europeia o tempo do teste gratuito está sujeito a alterações, decorrendo a partir de:



