Tudo a subir pelas paredes: Marvel’s Spider-Man 2 chegou à PS5

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que o muito aguardado Marvel’s Spider-Man 2 chega hoje em exclusivo à PlayStation®5, o que significa que os jogadores já o poderão encontrar tanto na PlayStation Store, como na PlayStation Direct e pontos de venda habituais. O título está disponível em português, e conta com as vozes de Carlão, Tiago Teotónio Pereira, Alexandre Carvalho, Paulo Pires, Marco Delgado, entre outros. O reconhecido youtuber português Ric Fazeres foi conhecer parte do elenco, e já partilhou um vídeo onde é possível ver a sua reação ao descobrir, neste caso, quem dá a voz aos icónicos Peter Parker e Miles Morales, e também ao temível vilão do jogo, Venom.

O youtuber ficou particularmente surpreendido, e também arrepiado, ao descobrir que Carlos Nobre, mais conhecido por Carlão, é quem interpreta uma poderosa besta corpulenta que chegou à Nova Iorque da Marvel como um desastre natural perverso (o temível Venom) na versão portuguesa de Marvel’s Spider-Man 2. Esta é a primeira vez que o histórico vocalista dos Da Weasel, que está ansioso por experimentar o título da Insomniac Games, dobra uma personagem de um videojogo, e o resultado, de acordo com quem já teve a oportunidade de o experimentar, está incrível.

As novidades não ficam por aqui e o ator português Tiago Teotónio Pereira volta a dar voz a Peter Parker, o icónico Spider-Man, enquanto que o ator Alexandre Carvalho é quem interpreta o incrível Miles Morales, o outro aranhiço com quem os jogadores poderão jogar a partir de sexta-feira.

Para além destes, do elenco que dá a voz portuguesa ao muito aguardado Marvel’s Spider-Man 2, fazem ainda parte os reconhecidos atores Paulo Pires (que interpreta o implacável caçador Kraven) e Marco Delgado (que emprestou a voz a outro vilão, Sandman).

De lembrar que em Marvel’s Spider-Man 2 os Spider-Man Peter Parker e Miles Morales regressam para uma nova e emocionante aventura da aclamada série Marvel’s Spider-Man para a PlayStation®5. Aqui, os jogadores terão a oportunidade de andar de teia em teia, saltar e utilizar as novas asas de teias para viajar pela Nova Iorque da Marvel, alternando entre o Peter Parker e o Miles Morales para viverem histórias diferentes e novos superpoderes épicos, à medida que o vilão Venom ameaça destruir as suas vidas, a sua cidade e as pessoas que eles amam. Equipados com o novo poder venenoso bioellétrico do Miles e os Spider-Arms do Peter, os dois Spider-Men irão então enfrentar a derradeira prova de força tanto dentro como fora da máscara, lutando para salvar a cidade, um ao outro e aqueles que amam do monstruoso Venom. Título, que é lançado hoje, dia 20 de outubro de 2023, em exclusivo para PlayStation®5, está disponível, em todas as edições, na PlayStation Store, PlayStation Direct e pontos de venda habituais.