Uber Eats é o novo parceiro da eLiga Portugal

A maior competição de Futebol Virtual portuguesa continua a fazer história e é agora eLiga Portugal Uber Eats.

A associação à plataforma internacional de entrega de refeições online é mais um passo importante no crescimento, valorização e profissionalização da competição e da modalidade.

Esta parceria ajuda ainda a aproximar as Sociedades Desportivas do público jovem, por aliar a competição a uma marca moderna, igualmente indissociável do mundo digital.

"É com enorme orgulho e satisfação que celebramos esta parceria com o Uber Eats"

Os eSports têm sido uma forte aposta da Liga Portugal, com resultados comprovados já esta época, com a Temporada de Inverno a ultrapassar os 284 mil telespetadores e as 116 mil visualizações em direto na Twitch.

João Medeiros Cardoso, Diretor Comercial e de Patrocínios da Liga Portugal, sublinha que esta parceria entre a maior competição de Futebol Virtual a nível nacional e uma marca de referência como o Uber Eats é celebrada "com enorme orgulho e satisfação".

O Diretor Comercial e de Patrocínios sublinha que este é "um sinal claro do sucesso da aposta neste território" e também "demonstrativo do interesse que a eLiga Portugal, e os seus conteúdos, têm para a construção da estratégia de comunicação e de ativação de marcas de referência, como é o caso do Uber Eats".

"Esta temporada, a eLiga Portugal assumiu-se claramente como um produto inovador e disruptivo – quer pelo seu formato competitivo, quer pelo seu caráter inovador – em termos de transmissão e amplificação de conteúdos, contribuindo de forma decisiva para o contínuo crescimento do futebol virtual em Portugal", conclui João Medeiros Cardoso

"É com muito orgulho que nos aliamos à eLiga Portugal. A nossa aplicação vai acompanhar a maior competição de Futebol Virtual Portuguesa com uma seleção de milhares de restaurantes, lojas de conveniência e bens essenciais. Sabemos que o nosso serviço é um aliado para celebrar e acompanhar os momentos dos fãs do futebol." afirma Diogo Aires Conceição, Diretor Geral do Uber Eats em Portugal.

Com o código ELIGA, adeptos do Futebol Virtual também saem a ganhar

Enquanto acompanham – em casa e em segurança – o melhor do Futebol Virtual português, os fãs vão agora poder disfrutar de descontos para realizarem os seus pedidos Uber Eats.

Com o novo código ELIGA, está disponível, até 2 de maio, um desconto de 12 euros no primeiro pedido Uber Eats a partir de 15 euros. Para aderir, o utilizador apenas tem de inserir o código no separador "Promoções" da aplicação e fazer um pedido de pelo menos 15 euros.

Estrelas Tuga810 e JOliveira10 estreiam parceria no ecrã

O anúncio da parceria estabelecida, em formato vídeo, conta com a participação de figuras incontornáveis do universo dos eSports.

Tuga810, um dos jogadores portugueses mais titulados da história e atleta do Portimonense, juntou-se a JOliveira10, jogador do Rio Ave FC K1CK com uma presença inigualável nas redes sociais. No seu meio natural – isto é, em ambiente de jogo – os dois atletas dividem-se entre a vontade de comer e de não parar de jogar. A solução, claro, só podia ser uma!