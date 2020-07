Ubisoft vai oferecer Watch Dogs 2 para PC

Dia 12 de julho a Ubisoft vai transmitir o evento Ubisoft Forward onde irá mostrar alguns dos seus futuros jogos (como Assassin’s Creed Valhalla, Hyper Scape ou Watch Dogs Legion), conteúdos exclusivos e ainda oferecer uma cópia gratuita de Watch Dogs 2.

A partir das 19:30 portuguesas começa o pré-show, ao qual se segue o evento principal às 20 horas e o pós-show às 20:45. Uma parte da transmissão tem como foco o novo Trackmania e será após a conclusão desta e antes do fim do evento principal do Ubisoft Forward que os jogadores poderão resgatar gratuitamente Watch Dogs 2 através da Uplay.

O segundo jogo da franquia Watch Dogs foi produzido pela Ubisoft Montreal e chegou ao mercado em novembro de 2016.

O evento pode ser assistido em ubisoft.com/Forward, no Youtube, no Twitch, no Mixer ou ainda nas redes sociais da empresa francesa.





Autor: Filipe Silva