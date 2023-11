UEFA Euro'2024 chega ao EA Sports FC

Hoje, a Electronic Arts Inc (NASDAQ: EA) anunciou que o UEFA EURO 2024 vai convidar os jogadores do EA SPORTS FC 24, EA SPORTS FC Mobile™ e EA SPORTS FC Online para experimentarem o competição com uma atualização gratuita* no jogo que chega no verão de 2024, e traz o campeonato mais prestigiado da Europa para o The World’s Game.

A atualização vai coincidir com o arranque do campeonato, o UEFA EURO 2024 e chega ao jogo como uma atualização gratuita para todos os jogadores do EA SPORTS FC 24 na PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Os fãs que jogarem EA SPORTS FC 24 até 16 de janeiro de 2024 vão receber uma das maiores estrelas da Europa como um item exclusivo e não negociável do Ultimate Team Player, a oferta inicia a 18 de dezembro**. Para o EA SPORTS FC Mobile, os jogadores dos dispositivos iOS e Android podem obter o seu item do UEFA EURO 2024 a partir de hoje***.

O item Ultimate Team do UEFA EURO 2024 atribuído a fãs e jogadores será uma das seguintes estrelas europeias:

· Jack Grealish - Inglaterra

· Ousmane Dembélé - França

· Federico Chiesa - Itália

· Florian Wirtz - Alemanha

· Virgil Van Djik - Países Baixos

· Alvaro Morata - Espanha

Para mais informações sobre a oferta exclusiva do UEFA EURO 2024 disponível para os jogadores do EA SPORTS FC 24 e do EA SPORTS FC Mobile, visita EA.com.

"Temos o prazer de anunciar que um dos maiores torneios de futebol do próximo verão será totalmente integrado nos títulos EA SPORTS FC", disse David Jackson, Vice-Presidente de Marca do EA SPORTS FC. "Juntamente com os nossos fantásticos parceiros da UEFA, este conteúdo exclusivo do EURO permite à EA SPORTS continuar a proporcionar as experiências de futebol mais autênticas e inovadoras aos nossos fãs."

"Estamos muito satisfeitos por expandir ainda mais a nossa parceria com a EA SPORTS, com o UEFA EURO 2024 a tornar-se parte do jogo EA SPORTS FC™", disse Guy-Laurent Epstein, Diretor de Marketing da UEFA. "O UEFA EURO 2024 é um dos torneios de futebol mais vibrantes e emocionantes do mundo, e estamos entusiasmados com o facto de a enorme comunidade do EA SPORTS FC 24 em todo o mundo ter a oportunidade de se envolver com o campeonato num ambiente de jogo tão autêntico. Também estamos ansiosos para, nas próximas semanas, revelar mais detalhes sobre o torneio de eSports, o eEURO."

A EA SPORTS será a plataforma oficial do programa de eSports eEURO da UEFA, um novo torneio com os melhores jogadores de EA SPORTS FC da Europa, com representação das seleções nacionais de futebol da UEFA. O eEURO será um programa anual de torneios com fases de qualificação que conduzem a uma final ao vivo, a primeira das quais será disputada este verão; com mais atualizações sobre a estrutura do torneio a serem anunciadas em breve.

Junta-te ao clube no EA SPORTS FC 24 antes da chegada do UEFA EURO 2024 ao jogo, com ofertas Black Friday de até 50% nas edições Standard e Ultimate, agora disponíveis nas lojas digitais para todas as plataformas?.

EA SPORTS FC™ 24 já está disponível para a PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation®4, Xbox One e Nintendo Switch™. Faz o download do EA SPORTS FC Mobile na App Store e na Google Play Store para acederes ao The World’s Game.