Um mercenário chegou a Brawlhalla

Brawlhalla voltou a receber uma nova lenda. Como parte do patch 4.03, Jaeyun, um mercenário, chegou e trouxe consigo uma arma nova, a Greatsword. A personagem é a 50ª a chegar ao videojogo e tem, para já, três skins no guarda-roupa.

Para além da nova (mega) espada, Jaeyun traz ainda outra espada no seu arsenal. Nas estatísticas a personagem tem 6 de força, 5 de destreza, 5 de defesa e 6 de velocidade.

O patch acrescentou ainda novas missões diárias, com vista a incluir a nova arma nas opções, e novos troféus para todas as plataformas.

Com a Season 17 perto de começar (inicia a 15 de julho), foram anunciadas novas recompensas para o modo e foi introduzido, por tempo limitado, uma nova provocação, a Solidarity Emote for Charity, cuja compra reverte para a Campaign Zero.

O Brawl of the Week é o já conhecido KO Mania.

Foram ainda realizados balanceamentos e corrigidos alguns bugs.

E para esta semana a rotação de lendas apresenta Barraza, Caspian, Dusk, Mirage, Cassidy, Scarlet, Vector e Sidra acessíveis a todos os jogadores.

Autor: Filipe Silva