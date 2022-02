Uncharted: O salto de Nathan Drake dos videojogos para o cinema

A Sony Interactive Entertainment (SIE) estreou ontem um breve vídeo onde o ator Tom Holland, os criadores de UNCHARTED da Naughty Dog e os criadores do filme, falam sobre como foi a transição da história de Nathan Drake dos videojogos para o cinema, e pode ser assistido aqui. O tão aguardado filme UNCHARTED, a adaptação para o grande ecrã do exclusivo PlayStation® dos estúdios Naughty Dog, tem data de estreia nos cinemas portugueses hoje, dia 17 de fevereiro de 2022.

O vídeo conta com a presença, da esquerda para a direita, do ator Tom Holland que desempenha o papel de Nathan Drake no filme UNCHARTED, Asad Qizilbash, diretor da PlayStation Studios, o realizador Ruben Fleischer e o copresidente da Naughty Dog, Neil Druckmann. Estes conversam sobre a adaptação de um dos mais aclamados heróis da PlayStation® para o grande ecrã, mencionam os jogos que serviram de inspiração direta para o filme, o processo de criação dos jogos e do filme, entre outros.

Numa colaboração entre Sony Pictures Entertainment, PlayStation Productions e Naughty Dog, este filme capta o espírito e a emoção que caracteriza o universo de UNCHARTED. O elenco de UNCHARTED inclui Tom Holland, Mark Wahlberg e Antonio Banderas nos papéis principais e o filme tem data de estreia nos cinemas portugueses hoje, dia 17 de fevereiro de 2022.

De referir que o jogo UNCHARTED: Coleção Legado dos Ladrões, já está disponível na PlayStation®Store e nas lojas habituais, por 49,99€ (PVP estimado), e consiste numa experiência concebida pelos premiados estúdios Naughty Dog, que inclui as duas aclamadas aventuras UNCHARTED™ 4: O Fim de um Ladrão e UNCHARTED™: O Legado Perdido, num título remasterizado para a consola de nova geração PlayStation®5.