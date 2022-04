Universe51: Tannhäuser Wars emd estaque nos Prémios Playstation Talents

O Universe51: Tannhäuser Wars é o primeiro episódio de uma saga de videojogos intitulada Universe51, desenvolvido em Portugal, por profissionais maioritariamente Portugueses (95%).O Universe 51: Tannhäuser Wars é um multiplayer FPS, passado num universo rico em história. Dois grupos desconhecidos são misteriosamente teletransportados para o mesmo local. Sendo que a comunicação entre eles é impossível ou indesejável, entram em conflito!O Universe51: Tannhäuser Wars foi um dos 11 finalistas do Playstation Talents 2021 (anunciados em 2022), sendo o videojogo responsável pelo regresso de uma categoria extinta há alguns anos neste concurso – Prémio PlayStation Talents para Melhor Jogo de Competição Online, na qual foi o vencedor. O Universe51: Tannhäuser Wars foi também um dos 4 nomeados para a categoria Melhor Jogo.A banda sonora oficial do Universe 51 será publicado no próximo dia 21 de abril na Steam, em que cada faixa musical corresponde a uma das histórias que compõem a narrativa da saga Universe51. Na primeira semana a Official Sound Track do Universe 51: Tannhäuser Wars está à venda pelo preço de lançamento, com 20% de desconto, no valor de 4,79USD. A banda sonora foi trabalhada na Techframe pelo artista Pedro Costa, com uma participação especial de Carlos Cotão, que integram a equipa de desenvolvimento da unidade de Gaming & Entertainment da Techframe. A partir do dia 13 de maio a Official Sound Track do Universe 51: Tannhäuser Wars estará disponível em todas as plataformas de streaming com destaque para o Spotify.Será oficialmente apresentado dia 13 de maio, em modo Early Acess, numa versão free-to-play, disponível na Steam: https://store.steampowered.com/app/1761770/ , possibilitando a experimentação do jogo por toda a comunidade de gamers.O acesso a conteúdos exclusivos e de acompanhamento dos trabalhos da equipa de programadores e de artistas está disponível através da plataforma discord: https://discord.io/universe51 A Techframe, empresa de Tecnologias, produção de sistemas e de software especializado, investe há cerca de 5 anos na área dedicada ao desenvolvimento de Videojogos, na sua estrutura de I&D, sendo o Universe51: Tannhäuser Wars o primeiro episódio, da Saga Universe 51. Este episódio representa um investimento de 840 mil euros, aplicados no seu desenvolvimento e na estrutura de recursos humanos que lhe tem sido afeta. Pelo Universe51: Tannhäuser Wars já passaram cerca de 60 profissionais das mais diversas áreas que compõem o desenvolvimento de um videojogo.O segundo episódio Universe51: Tannhäuser Station será publicado dentro de 24 a 36 meses, com um investimento previsto de cerca de dois milhões e meio de euros, e apresenta-se como um RPG Colaborativo em VR, passado numa estação espacial de 11.000 m2, constituindo a prequela da história percussora do Universe51: Tannäuser Wars.O grande Jogo Final, o Universe51: Universal será publicado num horizonte temporal de 7 a 9 anos e prevê um investimento de cerca de 100 milhões de euros para o seu desenvolvimento, em linha com os atuais jogos AAA lançados internacionalmente. Acerca do Universe51: Universal, todo o envolvimento, tecnologias, experiências, histórias e narrativas estão ainda envoltos num grande secretismo e segundo a equipa de desenvolvimento e de marketing, o mote para melhor o descrever é "Universe51: Universal …it is not a Game."