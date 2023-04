Unrecord: nunca um videojogo esteve tão perto de ser confundido com a realidade

Unrecord (Sem registo, em inglês) é o nome do primeiro videojogo da produtora francesa DRAMA Studios que, apesar de ainda não ter data oficial para o lançamento, já provocou milhares de reações entre os apaixonados por jogos de FPS (First Person Shooter) nas redes sociais e não só.

Tal como surge explicado no site oficial da DRAMA Studios, o "Unrecord é um single-player FPS que conta a história de um agente da polícia através da perspetiva da sua body cam. À medida em que tentas resolver casos complexos, irás precisar de todo o teu conhecimento tático e de detetive para seres bem sucedido."

Apesar de o realismo não ser uma "obsessão" para a DRAMA Studios, Unrecord tem recebido vários comentários positivos desde que foi lançado o trailer oficial do videojogo nas redes sociais, principalmente pela proximidade que os gráficos do jogo têm da realidade. Para ter uma noção, a primeira vez que assistimos ao trailer pensámos que estávamos a ver um vídeo de uma body cam real e não de um videojogo. Esta foi uma reação partilhada por centenas de YouTubers e criadores de conteúdo que se depararam com o anúncio do Unrecord e que igualmente assistiram às imagens divulgadas pela produtora francesa responsável pela sua criação.

Unrecord promete aos jogadores uma verdadeira experiência imersiva, que irá limitar a distinção entre a realidade com o mundo virtual, com diálogos e questões morais complexas, mecânicas de gameplay inovadoras e um sistema de mira único. Como referimos anteriormente, este será um jogo single-player, com muito foco para a narrativa, o diálogo entre o protagonista e as personagens e para toda a experiência visual e sonora que promete fazer seriamente a diferença.

Apesar das imagens revolucionárias já divulgadas pela DRAMA Studios, Unrecord ainda se encontra numa fase inicial de desenvolvimento e não tem planeada uma data para o lançamento oficial do jogo. Contudo, há uma certeza: não será lançado até ao final deste ano, uma vez que a produtora ainda está à procura de editoras e possíveis investidores que queiram financiar este projeto. Resta-nos ficar com as imagens do trailer oficial, que cinco dias após o seu lançamento já conta com mais de 2.3 milhões de visualizações só no YouTube.