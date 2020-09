Vader Immortal: Star Wars VR Series já disponível para PlayStation VR

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que Vader Immortal: A Star Wars VR Series, do estúdio ILMxLAB, está já disponível para o PlayStation®VR, na PlayStation®Store portuguesa. Este aguardado título é uma experiência cinematográfica e interativa que permite aos jogadores entrar numa distante galáxia, do universo de Star Wars, e assumir o papel de um contrabandista que trabalha perto de Mustafar, o planeta ardente a que Darth Vader chama de lar.

Em Vader Immortal: A Star Wars VR Series, com o poder do PlayStation®VR, os jogadores mergulham numa grande aventura, dividida em 3 episódios, onde podem aperfeiçoar as suas habilidades com o sabre de luz, navegar pelos perigos e confrontar o próprio Darth Vader. Cada episódio inclui um Dojo de sabre de luz, um modo de treino aberto, onde os jogadores podem aperfeiçoar as suas habilidades com a arma de um Jedi, desbloquear diferentes punhos de sabre de luz e personagens icónicas desta saga épica.

Vader Immortal: A Star Wars VR Series recebeu o prémio de Melhor Jogo de Realidade Virtual/Realidade Aumentada na Game Developers Choice de 2020. O titulo foi ainda nomeado finalista na categoria de inovação em meios interativos nos Emmy Awards 2019.

Vader Immortal: A Star Wars VR Series está disponível na PlayStation®Store por 26,99€.