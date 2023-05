Valadares Teatro Municipal de Caminha recebe eLiga Portugal Finals

Está encontrado o local de todas as decisões! A eLiga Portugal Finals disputar-se-á no Valadares Teatro Municipal de Caminha, com os 'final eight' a encontrarem-se entre os dias 3 (quartos de final) e 4 (meias-finais e final) de junho.

São oito as equipas que estarão presentes na fase decisiva da competição. FC Paços Ferreira DJE, Rio Ave FC, Estoril Praia 22 eSports e eFC Porto Soccersoul, provenientes do Grupo A, e SC Braga EGN, FC Arouca by Quest, CD Santa Clara e Benfica Teleperfomance, diretamente do Grupo B, são os conjuntos que tentarão levantar o tão almejado troféu.

Tiago Madureira não tem dúvidas de que "Caminha é o local ideal para a fase decisiva da prova". "Os eSports são uma das grandes apostas desta Direção. É tão importante perceber o desenvolvimento dos desportos virtuais no mundo, como acompanhar e fazer evoluir esse fenómeno em Portugal. O eLiga Portugal é um belo exemplo disso mesmo, sendo já uma competição consagrada e de extrema importância no panorama do futebol virtual", afirmou o Diretor Executivo da Liga Portugal, defendendo ainda que "o facto de a fase decisiva disputar-se em Caminha é também uma forma de levar o Futebol até Viana do Castelo, aproximando e cativando, não só os jovens, mas todos os locais dos seus clubes, dinamizando uma região que, apesar de não ter representantes nas competições profissionais, tem uma Associação que tem trabalhado em conjunto com a Liga Portugal".

A Vereadora da Câmara Municipal de Caminha, Liliana Ribeiro, salienta que os desportos eletrónicos têm vindo a crescer e a popularizar-se, em particular o futebol virtual com a "eLiga Portugal". O facto do concelho de Caminha receber as meias finais e a final desta competição é demonstrativo da excelência do nosso território, que se tem envolvido, cada vez mais, em iniciativas contemporâneas.

A promoção do desporto é um ato que merece um apoio continuo no tempo por parte das instituições públicas. No caso deste desporto virtual, para além de poder ser um desporto individual e também coletivo, como é o caso desta competição, os benefícios estendem-se às capacidades cognitivas e de memória. Por todas estas razões, é um orgulho receber em Caminha esta iniciativa de âmbito nacional.