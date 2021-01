Valorant anuncia torneio universitário com a Red Bull

A Riot Games anunciou o Red Bull Campus Clutch, um torneio universitário de VALORANT em parceria com a Red Bull no qual participarão mais de 50 países, representados pelos alunos das suas universidades, com o objetivo de ganhar prémios e reconhecimento.



Portugal está incluído no grupo de países que pode participar neste evento universitário, estando convidados a inscreverem-se alunos de todas as faculdades. As inscrições já se encontram abertas, oferecendo uma oportunidade para os estudantes se aventurarem no mundo dos esports e representarem as suas universidades além-fronteiras.



As equipas, que deverão ser constituídas por cinco membros, terão de ultrapassar três fases: os Qualificadores, as Finais Nacionais e a Final Mundial. Em Portugal, os Qualificadores estão previsto de 15 de março a 16 de abril de 2021. Todos os Finalistas Nacionais poderão participar na prestigiosa Final Mundial, presencialmente se a pandemia assim o permitir, na qual competirão contra os melhores finalistas dos restantes países. A equipa vencedora ganhará 20.000€ e a instalação de uma sala gaming para a sua universidade.



A Riot Games, criadora do shooter tático VALORANT, vai também oferecer aos Campeões do Red Bull Campus Clutch a hipótese exclusiva de ver as famosas estrelas do VALORANT a competir no evento VALORANT Masters, um torneio oficial que faz parte da Champions Tour 2021.



À medida que a indústria dos esports continua a crescer, os esports universitários têm um papel fundamental em assegurar que o ecossistema continua sustentável e que fornecem a plataforma necessária para novos talentos brilharem. O Red Bull Campus Clutch é um novo evento da Riot Games e Red Bull como o objetivo de levar os esports universitários ao próximo nível, criando uma estrutura global onde estudantes representam universidades, cimentando o caminho para a próxima geração de jogadores profissionais de VALORANT.