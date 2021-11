Valorant Circuito de Elite: GMT Esports levantam o 'caneco'

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A equipa GMT Esports venceu a Worten Game Ring VCE Grande Final do VALORANT Circuito de Elite (VCE), o primeiro circuito oficial de VALORANT da Riot Games em Portugal.

O primeiro mapa foi o Ascent e tudo parecia estar controlado pelos Rebels Gaming. Venceram por 13-9 e seguiram confiantes para o segundo mapa. No Icebox, o jogo foi bastante renhido, chegando mesmo a overtime, mas a vitória acabou por ser dos GMT Esports, que venceram por 14-12. Seguindo-se o mapa Split, os Rebels Gaming foram dominantes e venceram por 13-10. No entanto, os GMT Gaming uniram forças e venceram os dois mapas seguintes, Fracture e Haven por 14-12 e 13-6, respetivamente, garantido assim o título de Campeões do VALORANT Circuito de Elite.

A equipa Rebels Gaming, casa dos jogadores portugueses David Fizzy Figueiredo e João Janny Daniel e favorita do publico português, acabou com o título de Vice-Campeão do VALORANT Circuito de Elite.

Winteryrook, jogador dos GMT Esports, disse: "Foi difícil. Nos primeiros mapas tivemos alguma dificuldade, mas depois tivemos de nos unir para vencer. A performance dos Rebels Gaming foi boa, eles conseguem jogar bem." Continua, "Queremos agradecer-vos por este torneio, foi fantástico e estou muito contente."

Os GMT Esports levam assim o título de Campeões do VALORANT Circuito de Elite e um prémio de 6 000€, parte da prize pool total de 20 000€. Para além desta conquista, a equipa já tinha sido também vencedora do VCE#1 e VCE#3.

