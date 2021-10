Valorant. GMT eSports vencem Circuito de Elite

A equipa GMT Esports venceu a terceira etapa do VALORANT Circuito de Elite (VCE#3), o circuito oficial de VALORANT da Riot Games em Portugal.

O primeiro mapa da Final foi o Split e ambas as equipas estavam focadas em vencer. Após um jogo renhido, os GMT Esports mostraram-se dominantes e conseguiram o jogo por 13-9. Seguiu-se o segundo mapa, Breeze, no qual, apesar da boa réplica da equipa portuguesa, os GMT mostraram-se superiores e venceram por 13-9, sendo assim os vencedores da terceira etapa do VALORANT Circuito de Elite. De notar que os GMT Esports já tinham vencido o VCE#1 anteriormente.

A Final do VCE#3 contou com uma equipa portuguesa pela primeira vez no circuito, os ehehxd: uma equipa composta por nomes conhecidos da scene portuguesa tais como k0mpa e rlz. Depois de um grande circuito, os ehehxd apenas sucumbiram ao poder dos GMT Esports, organização do Azerbaijão, cuja equipa de VALORANT está em 16º no ranking europeu.

MiniBoo, jogador dos GMT Esports, disse: "Estou muito feliz com esta vitória. O nosso objetivo é vencer sempre as competições onde entramos e, por isso, estamos muito felizes com esta vitória."

A acompanhar o título de vencedores do VCE#3, os GMT Esports receberam também 1250€ que fazem parte da prize pool total do VCE: 20.000€.

A Grande Final do VCE, desenvolvida com o apoio da Inygon e GOATPixel, está a chegar. Acompanha as novidades do VCE nas redes sociais do VALORANT Portugal.