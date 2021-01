Valorant inicia ano com nova etapa da história

A Riot Games entrou em 2021 com uma nova etapa na história do VALORANT, o início do Episódio 2 e o lançamento do vídeo cinemático intitulado "RETAKE". O Episódio 2 introduz um novo agente chamado Yoru, novo Battlepass, mudanças no modo competitivo e o Run It Back Bundle, que nos traz um conjunto de diferentes skins populares do Episódio 1 já indisponíveis.

Cinemática RETAKE

O novo episódio arrancou com um dos momentos mais aguardados por todos os jogadores: o vídeo cinemático. Intitulado RETAKE, este novo trailer mostra-nos os agentes em ação, focando-se em especial nas habilidades misteriosas do Yoru. Nele, podemos ver o Phoenix e a sua falta de paciência, que resultam num salvamento de último minuto por parte do Yoru. Podemos contar também com a intervenção dos agentes Jett, Viper e Cypher.

Yoru

O mais recente agente do VALORANT é de origem japonesa e ingressa a categoria duelista. Usa diversas ferramentas para se reposicionar e criar ilusões de movimento no mapa. O Yoru consegue transitar entre dimensões, o que lhe permite teletransportar-se para um local ou caminhar por entre os inimigos sem que estes o vejam. Podes ver o gameplay do mais recente agente aqui.

Run It Back Bundle

Este conjunto de skins foi criado com a intenção de trazer algumas das skins favoritas do Episódio 1. O grande entusiasmo dos jogadores por estas skins fez com que algumas delas fossem trazidas de volta, criando assim um bundle que junta vários temas para todos gostos, para cada uma das armas incluídas.

Battlepass

Com o Battlepass, o jogador ganha XP em cada partida e desbloqueia cosméticos para a sua coleção: skins de armas, cartões de jogador, gun buddies, sprays, pontos radianite e títulos. Através da aquidição do Battlepass, os fãs podem personalizar a sua experiência de jogo pelo custo de 1000 VP.

Mudanças no Modo Competitivo

Está agora disponível uma nova Leaderboard no qual cada região vai poder consultar que jogadores estão no top 500. Os jogadores que sejam Immortal e Radiant passam a poder jogar apenas em solo ou duo solo queue e receberão ainda um Rank Gun Buddy de acordo com o rank que atingido na temporada passada, exibindo assim o nível das suas skills.