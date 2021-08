Valorant: Reject$ venceu segunda etapa do Circuito de Elite

Aequipa REJECT$ venceu a segunda etapa do VALORANT Circuito de Elite (VCE#2), o circuito oficial de VALORANT da Riot Games em Portugal.

O primeiro mapa da Final foi o Icebox e ambas as equipas estavam focadas em vencer. Após um jogo renhido, os REJECT$ mostraram-se dominantes e conseguiram a ronda por 13-9. Seguiu-se o segundo mapa, Haven, no qual se notou alguma dificuldade por parte dos Don’t Fake It em acompanhar a equipa adversária. Acabaram por perder o segundo mapa por 13-6, dando assim o título de Vencedores do VCE#2 aos REJECT$.

A equipa vencedora do VCE#2 foi a mais apoiada no chat devido ao seu jogador português, David "Fizzy" Figueiredo, uma personalidade conhecida na comunidade do VALORANT, não só por ser um jogador profissional internacional e ter alcançado os tops da leaderboard EU de VALORANT competitivo, como também por ser streamer na plataforma Twitch.

Fizzy, jogador dos Reject$, disse: "A equipa está muito contente com a vitória. Tivemos uma grande ajuda do nosso coach John "Papasmurf" Yoo que reviu os VODs dos nossos jogos e identificou os padrões dos adversários. Estamos de momento à procura de uma organização para nos apoiar e esperamos que esta vitória nos ajude."

A prize pool total do VCE são 20.000€, tornando-a na maior competição portuguesa de VALORANT até à data, sendo desenvolvida com o apoio da Inygon e GOATPixel.