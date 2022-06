Valorant: Riot Games organiza Showmatch com personalidades nacionais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Riot Games prepara-se para lançar hoje o Episódio 5, Ato I do VALORANT, o seu shooter tático jogado na primeira pessoa. Nesse âmbito, juntou várias personalidades do mundo do gaming, esports e entretenimento para reagiram às novidades que aí vêm. Umas das novidades já reveladas é o próximo mapa, PEARL.

A transmissão promete muitas novidades a chegar ao jogo e lançamentos que vão entusiasmar os portugueses. Podes assistir à transmissão a partir das 19h30 no canal oficial da Twitch da ADVNCE.

Estes são os Showmatches a decorrer durante o dia de hoje:

SHOWMATCH 1 – 20H00

Equipa 1

RicFazeres

Jorge Gabriel

ImaUppa

Shakarez

Torres14

Equipa 2

Daizer

Wuant

Morgamix

Insónias em Carvão

JoanaS

SHOWMATCH 2 – 21H00

Equipa 1

Impakt

Joliveira

Johlee

Filipa Santos

Mitsuha

Equipa 2

Xhemyd

Movemind

Tji

Garcia

FIlipa Fizz

SHOWMATCH 3 – 22H00

Equipa 1

LionClaw (HER)

Typal (OSC)

Head0g

Bati (ARZ)

Symon (FTW)

Equipa 2

nask (RST)

Depz (EGN)

IKill (BFC)

Rocket (GTZ)

Monteiro