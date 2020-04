Valorant: Riot Games partilha planos para os eSports

A Riot Games anuncia hoje a sua visão inicial para construir o ecossistema de esports do VALORANT, o tactical shooter competitivo 5v5 para PC que entrou em fase de Closed Beta no dia 7 de abril de 2020. A estratégia baseia-se em 3 pilares - integridade competitiva, acessibilidade e autenticidade – para orientar o crescimento da competição e garantir que jogadores profissionais que aspirem chegar ao mais alto nível competitivo tenham oportunidades justas e equitativas com base no seu mérito.

Para suportar esta visão, a Riot Games criou as Guidelines para Competições de Comunidade do VALORANT. Estas têm o objetivo de ajudar organizadores de torneios independentes a planearem com confiança os seus eventos e desenharem oportunidades para que surjam novas estrelas.

Até à data da Closed Beta, a equipa de esports do VALORANT liderada pelo Whalen Rozelle, Senior Director of Global Esports, reuniu com mais de 100 organizações de esports para partilhar a sua visão embrionária e recolher feedback.

"Estamos muito surpreendidos pelo interesse e entusiasmo à volta do VALORANT." Temos grandes sonhos relativamente ao que este jogo se poderá tornar enquanto esport e estamos prontos para embarcar numa aventura longa para o alcançar" disse Rozelle. "O nosso foco principal, para já, é estabelecer parcerias com jogadores, criadores de conteúdo, organizadores de torneios e developers, para alicerçar o ecossistema do VALORANT.