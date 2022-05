Valorant Secret Area anunciada no Rock in Rio Lisboa

A Riot Games anuncia hoje a sua presença no Rock in Rio Lisboa com o VALORANT, o seu shooter tático jogado na primeira pessoa. Esta é a primeira vez que o VALORANT estará presente naquele que é conhecido como o maior festival de entretenimento.A ativação do VALORANT será uma prova de tempo que consiste em encontrar uma chave codificada em imagens espalhadas dentro de um labirinto feito à escala real. A pessoa que registar o melhor tempo do dia será premiado com uma estátua de um Agente do VALORANT avaliada no valor de 200€.A acompanhar o labirinto vão ainda estar presentes as cosplayers portuguesas "Xhemyd" e "Miacka" a representar Agentes do VALORANT.Para além da ativação do labirinto, a Riot Games vai também ter várias recompensas e surpresas para os vencedores.Acompanha todas as novidades do VALORANT nas suas redes sociais oficias.