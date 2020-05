A Riot Games anuncia hoje que o tão esperado tactical shooter, VALORANT, será lançado dia 2 de junho de 2020, na maioria das regiões globais. Nos dias que antecipam o lançamento do jogo, a popular Closed Beta terminará dia 28 de maio, de forma a permitir que a equipa da Riot elimine o progresso nas contas dos jogadores, insira um patch com novo conteúdo, e prepare o início do lançamento mundial do VALORANT. Assim que estiver oficialmente online, os fãs do tactical shooter 5v5 poderão começar todos ao mesmo nível, competindo e progredindo com jogadores de todo o mundo.

"O nosso objetivo sempre foi trazer o VALORANT à maior parte do mundo o mais rápido possível, e estamos entusiasmados por o concretizar no dia 2 de junho", disse Anna Donlon, Produtora Executiva do VALORANT. "O lançamento implica expectativas e standards elevados, e queremos ter essas conversas com os jogadores de forma a continuar o nosso compromisso de servir a comunidade global do VALORANT. Isto é apenas o início da nossa jornada, não a reta final."

Reforçando o seu nível de compromisso para com os jogadores, a equipa do VALORANT apresentará novo conteúdo de jogo, modos de jogo, novos agentes e mapas pouco após o lançamento. Para responder à elevada procura pelos jogadores, a Riot priorizou a criação de servidores adicionais no seu plano a curto prazo, com o objetivo de reduzir a latência para os jogadores do VALORANT. Estes novos servidores incluem as localizações Atlanta, Dallas, Londres, Madrid e Varsóvia. Anteriormente, a Riot Games demonstrou o seu empenho na comunidade global através da implementação bem-sucedida do acesso à Closed Beta em regiões por todo o mundo, apesar dos desafios imprevistos consequentes da pandemia COVID-19.