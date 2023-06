Valorant: Todos os detalhes sobre 'Team Deathmatch'

A Riot Games e o VALORANT partilharam mais detalhes sobre Team Deathmatch, o mais recente modo de 5v5 em que os jogadores enfrentarão a equipa adversária num dos três novos mapas customizados para este modo. Em Team Deathmatch, os jogadores poderão escolher o seu arsenal para cada fase, no início de cada partida ou cada vez que tiverem no spawn room. Algumas armas também estarão espalhadas pelo mapa, assim como orbes de ultimate e de cura. Com quatro fases cronometradas, sem economia e com os jogadores a darem respawn a cada 1.5 segundos, a chave para a vitória é simples: ser a primeira equipa a conseguir 100 kills.

O sistema de progressão in-game de VALORANT também será atualizado, trazendo aos jogadores novas formas de receber recompensas. A atualização inclui um rework nas missões diárias, que incluirá novas milestones chamadas Checkpoints e uma nova "moeda" gratuita in-game denominada Kingdom Credits, que poderá ser trocada para desbloquear vários acessórios, agentes, e outras novidades.

O Ato 1 do Episódio 7 de VALORANT estreia a 27 de junho de 2023.