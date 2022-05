Vencedor das 24 Horas de Le Mans chega ao Gran Turismo 7

A Sony Interactive Entertainment e a Polyphony Digital anunciaram que já está disponível a atualização 1.15 para Gran Turismo 7, o aclamado título de condução que chegou recentemente em exclusivo à PlayStation 4 e à PlayStation 5. Entre as novidades está a chegada do novo carro GR010 HYBRID, vencedor das 24 Horas de Le Mans.

Isto significa que Gran Turismo™ 7 continua a adicionar conteúdo de forma gratuita para que todos os fãs possam continuar a desfrutar de uma experiência de jogo mais ampla. Nesta ocasião, os jogadores encontrarão na Brand Central um total de três novos carros, entre os quais se destaca o mencionado Toyota GR010 HYBRID. Trata-se de um super carro que se sagrou campeão nas 24 Horas de Le Mans e que pretende revalidar o título do evento de resistência mais importante do mundo, que se disputará dentro de umas semanas no conhecido Circuit de la Sarthe. Para além deste, encontra-se ainda o exclusivo Suzuki Vision Gran Turismo e o incrível Roadster Shop Rampage.

A atualização 1.15 para Gran Turismo™ 7 inclui ainda a localização "Nova Orleães", que será adicionada como uma seção em destaque no Scapes, aumentando o número de sítios nos quais os jogadores poderão tirar fotografias aos seus veículos no jogo. Entre outras novidades, foram ainda implementados novos eventos no GT Café e nos Circuitos do Mundo.