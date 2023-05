Vota nos dois futuros kits para The Sims 4

A EA e a Maxis revelaram hoje que querem ouvir os Simmers! Eles estão surpresos com as incríveis maneiras como os jogadores se expressam no The Sims 4 e estão a pedir aos jogadores que votem em quais os temas que vão inspirar os Kits para um próximo lançamento.

Haverá apenas uma ronda de votação, por isso certifica-te de que tomas as tuas decisões! Temos duas opções temáticas empolgantes para escolher, tanto para Create a Sim como Build Buy Kits. Os jogadores têm até domingo, 21 de maio, às 03h00 para votar. Os temas vencedores vão aparecer numa futura versão dos Kits.

A votação já está aberta aqui!



Os jogadores devem primeiro decidir se preferem claro ou escuro. Os Simmers podem desbloquear a sua luz interior e energia brilhante com o RAINBOW CORE STYLE, que está imerso em cores divertidas e vibrantes com uma vasta gama de padrões brilhantes e alegres que adicionam um pouco de sol à vida de um Sim. Os jogadores também podem abraçar o seu lado sombrio e votar no ousado e misterioso GOTH FASHION para capturar a aura dos Sims mais mal-humorados.

Os Simmers terão então de escolher se querem amar o seu passado ou olhar para o futuro! Os jogadores podem escolher o MEDIEVAL CASTLE para tornar o seu reino perfeito cheio de grandeza e majestade com um grande castelo rústico no centro. Os Simmers também podem decidir votar no HIGH TECH FUTURISM se forem inspirados pela arquitetura fora deste mundo, com exteriores de metal elegantes e detalhes brilhantes que fazem uma base perfeita para qualquer Sims que venha de visita de outro planeta.