Warhammer 40,000: Rites of War gratuito na GOG

A GOG está a oferecer, por um período de 48 horas (que finaliza às duas da tarde do dia 19 de julho), Warhammer 40,000: Rites of War, videojogo de estratégia por turnos desenvolvido pela DreamForge Intertainment.

Para redimirem o jogo lançado em 1999 precisam de ter conta na GOG e depois carregar em "Get it FREE" na secção do giveaway.

Autor: Filipe Silva