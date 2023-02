Wild Hearts : Novo trailer revela olhar mais atento sobre Aldeia de Minato

A EA Originals e a KOEI TECMO revelaram um novo trailer para o seu jogo de caça AAA, WILD HEARTS, que oferece aos jogadores um olhar sobre Minato, a aldeia central de Azuma e a base dos jogadores.

O novo trailer apresenta aos jogadores alguns dos aldeões mais importantes de Minato, aliados que provarão ser cruciais na sua jornada para triunfar sobre os Kemono que devastam a paisagem da cidade e ameaçam as suas casas. À medida que os jogadores derrotam esses Kemono, as temíveis criaturas desistirão do seu Celestial Thread, para que os caçadores possam tecê-los para seus próprios propósitos - e com a ajuda da antiga tecnologia Karakuri, protegerem a vila e o povo de Minato da catástrofe.

WILD HEARTS é lançado nas lojas de retalho e digital a 17 de fevereiro de 2023 para a PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC através da EA App, Steam e Epic Game Store por 69,99€.