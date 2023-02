Wild Hearts: Experimenta o poderoso Kemono

Hoje, a EA Originals e a KOEI TECMO lançaram um novo trailer para o seu próximo jogo de caça AAA, WILD HEARTS.

Com um olhar cinematográfico no enredo do jogo, o trailer oferece um olhar de perto sobre os caçadores de WILD HEARTS na batalha contra o feroz Kemono, como o Lavaback de corpo vulcânico. Quer se combata através de campos de caça floresta, montanha, neve ou encosta, os jogadores devem aprender a adaptar o antigo e sofisticado mecanismo Karakuri ao seu ambiente, a fim de atravessar a terra e defender Azuma do feroz Kemono.

Em WILD HEARTS, os jogadores viajam por Azuma como um lobo solitário ou caça em conjunto com até dois amigos graças às funcionalidades de cooperação e crossplay do jogo em todas as plataformas. Os jogadores podem expandir os seus planos de batalha e ir em missões especiais enquanto procuram, juntam-se a outros caçadores no mundo ou enfrentam o kemono por conta própria. O jogo contará com vozes em inglês, japonês, francês, italiano, alemão e espanhol.

WILD HEARTS é lançado nas lojas de retalho e digital a 17 de fevereiro de 2023 para a PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC através da EA App, Steam e Epic Game Store por 69,99€.