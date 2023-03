Wild Hearts: Novo Hellfire Laharback Kemono chega na atualização de março

A primeira atualização de conteúdo pós-lançamento para o jogo de caça AAA WILD HEARTS da EA Originals e da KOEI TECMO já está disponível para todos os jogadores na PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC através da aplicação da EA, Steam e Epic Game Store.

Apresenta um novo Kemono, esta atualização coloca os jogadores contra um dos seus desafios mais difíceis até agora. Mais forte e imprevisível do que nunca, o novo Kemono volátil - uma besta símia Hellfire Laharback - apareceu na Ilha Natsukodachi. Os caçadores devem acabar com o tórrido inferno antes que ele reduza tudo a cinzas e restaure a tranquilidade da ilha. Uma vez que a primeira caçada esteja completa, o Laharback Hellfire soltará um talismã com uma nova Infernal Blow skill, que aumenta as chances dos jogadores de incendiarem presas e aumenta o poder dos ataques contra o Kemono em chamas.

A caça não termina hoje! Os jogadores podem esperar pela segunda atualização de conteúdo de WILD HEARTS no dia 23 de março, que vai apresentar um novo Grimstalker do tipo lobo - parente do temível Deathstalker, bem como novas armaduras, variantes de armas e muito mais. Além disso, os caçadores podem esperar ver ainda mais Kemono novo em Azuma, incluindo o novíssimo Murakumo, em abril. Fica atento para mais detalhes nos próximos dias!

WILD HEARTS está disponível para a PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC através do aplicativo EA, Steam e Epic Game Store por 79,99€.