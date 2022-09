Wild Hearts: O novo mundo da caça está a caminho

A Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) e a KOEI TECMO revelaram oficialmente WILD HEARTS™, que vai ser lançado, um novo tipo de jogo de caça com mecânicas de criação exclusiva, a 17 de fevereiro de 2023 para a PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Origin, Steam e Epic Game Store. Publicado sob a marca EA Originals e desenvolvido pela Omega Force, a equipa por trás da popular série WARRIORS, WILD HEARTS leva os jogadores para uma aventura épica no Japão feudal de fantasia. Lá, lutarão contra gigantes feras infundidas pela natureza chamadas Kemono com a ajuda de Karakuri, com mecanismos sofisticados criados a partir de uma tecnologia antiga e perdida.

"WILD HEARTS abre um mundo de fantasia vibrante a jogadores que são tão indomáveis como bonitos", disse Yosuke Hayashi, vice-presidente executivo da KOEI TECMO GAMES CO, LTD. "Com WILD HEARTS, não só quisemos mostrar a evolução, a infusão e a ameaça real causada por Kemono, como criar um jogo onde a criação estivesse no centro da experiência, redefinindo o que pode ser possível num jogo de caça de feras. Demos muita atenção ao projetar nosso Karakuri para se encaixar no combate e estamos empolgados para que os jogadores usem esses mecanismos poderosos para combater feras gigantes e atravessar o mundo."

"A EA Originals é um rótulo para aqueles que se atrevem a explorar", disse Stuart Lang, Vice-Presidente, Global Brand, Electronic Arts. Estamos entusiasmados por seguir o maravilhoso e criticamente aclamado It Takes Two, da Hazelight Studios, com a mecânica engenhosa, feras gigantes infundidas pela natureza e batalhas épicas de WILD HEARTS, a primeira experiência de caça AAA para uma nova geração."

WILD HEARTS ocorre em Azuma, uma paisagem de fantasia inspirada no Japão feudal, que agora é abalroada pelo outrora pacífico Kemono - alterando o seu ambiente à custa da vida dos cidadãos. Kemono vai desde esquilos infundidos com plantas até ao maciço javali de Kingtusk. Depois de uma terrível luta com o caçador de lobos de inverno, os jogadores tornam-se portadores de uma tecnologia que sustenta a vida e são obrigados a restaurar o equilíbrio em toda a região.

Em WILD HEARTS, os jogadores viajam por Azuma como um lobo solitário ou caçam com até dois amigos, graças aos recursos cooperativos e de crossplay do jogo em todas as plataformas. Os jogadores podem expandir os seus planos de batalha e participar de missões especiais enquanto caçam em grupo, juntar-se a outros caçadores no mundo ou enfrentar Kemono por conta própria. O jogo contará com vozes em inglês, japonês, francês, italiano, alemão e espanhol.

WILD HEARTS é lançado nas lojas de retalho e digital a 17 de fevereiro de 2023 para a PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Origin, Steam e Epic Game Store por 69.99€.