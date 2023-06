World of Tanks Blitz assina parceria com Lukas Podolski

O World of Tanks Blitz está orgulhoso de anunciar o lançamento do seu maior conteúdo do ano, chamado 'Temporadas'. Cada Temporada dura três meses e dá aos comandantes uma nova experiência de jogo ao entregar um série de eventos, operações, recompensas e promoções unificadas por um estilo ou tema comum e uma história interessante.

A equipa World of Tanks Blitz encontrou um derradeiro mentor - Lukas Podolski, popular estrela do futebol mundial e reconhecido marcador de golos.

Os jogadores terão a oportunidade de entrar na Conquista Melhor Marcador. Ao concluir com sucesso as fases, os jogadores desbloquearão recompensas directamente de Lukas Podolski, que inclui um avatar, fundo de perfil Tiro Poderoso, um Item Coleccionável Camisola de Futebol com a assinatura de Lukas, uma camuflagem especial temática de futebol e muito mais.

"Entra num jogo com milhões de jogadores é fantástico", diz Lukas Podolski. "O World of Tanks Blitz oferece diversão e entretenimento, quebrando as fronteiras pelo caminho. Preparei uma conquista especial para comandantes onde eles podem ganhar prémios exclusivos. Mal posso esperar para ver as reacções dos jogadores perante a minha aparência no jogo e estou confiante de que vão adorar."