Worten Game Ring é o 'title sponsor' do Valorant Challengers Portugal: Tempest

O VALORANT Challengers Portugal: Tempest e a Worten Game Ring anunciam esta quinta-feira a sua parceria para o ano de 2023 da competição oficial de VALORANT em Portugal

A Worten Game Ring, uma referência na indústria do Gaming e dos Esports em Portugal, será o title sponsor do Challengers Portugal ao longo dos dois splits da competição, numa parceria que promete elevar ainda mais o panorama do VALORANT nacional.

"Desde que lançamos a marca Worten Game Ring que temos como objetivo salientar a vertente mais de entretenimento do mundo do gaming, para assim chegar a diferentes públicos, num movimento de democratização da indústria. Estas parcerias fazem, por isso, todo o sentido não só para ajudamos a promover o crescimento dos esports em Portugal, mas também para continuarmos a disponibilizar conteúdos relevantes para a comunidade gamer", afirma António Fuzeta da Ponte, Head of Brand and Communication da Worten.

Lançado em 2023, o VALORANT Challengers Portugal: Tempest reúne as melhores equipas e jogadores portugueses da atualidade numa competição com 25.000€ de prize pool que está integrada no ecossistema competitivo da Riot Games e que dá acesso aos mais altos palcos do VALORANT esports.