Worten Game Ring volta a ser parceira da LPLOL

O Worten Game Ring (WGR) é anunciado novamente como principal patrocinador da 7.ª edição da Liga Portuguesa de League of Legends (LPLOL), dando nome à maior prova de League of Legends em Portugal, assim como mantendo esta relação já bastante familiar com a comunidade.

Sendo 2021 o 4.º ano como parceiro e o 3.º como denominador da prova, a marca gaming da Worten volta a apostar no League of Legends, garantindo, assim, o seu apoio à continuação do crescimento da modalidade de esports em Portugal. O apoio do Worten Game Ring revelou-se essencial para o desenvolvimento da LPLOL e do League of Legends, beneficiando toda a comunidade de jogadores amadores e profissionais.

Sobre a renovação desta parceria entre o WGR e a LPLOL, João Cício Carvalho, diretor da Inygon, afirma: "Estamos muito contentes por voltar a contar com o apoio do Worten Game Ring para mais uma edição da LPLOL. A Worten tem sido, de facto, uma das maiores parceiras não só da LPLOL, como também da Inygon, contribuindo para um grande desenvolvimento dos esports nacionais. Com este apoio, esperamos prosseguir com o desenvolvimento e evolução da LPLOL e do League of Legends nacional!".

António Fuzeta da Ponte, Diretor de Marca e Comunicação da Worten, acrescenta: "Interessa-nos manter esta parceria com a LPLOL numa ótica de promovermos o crescimento dos esports no nosso País, mas também para continuarmos a disponibilizar conteúdos relevantes para a comunidade gamer que nos tem vindo a acompanhar ativamente, nos últimos anos".

Este ano promete ser uma das edições mais interessantes da WGR LPLOL. Para além da apresentação do novo visual da liga, foi também confirmado o regresso dos White Dragons, a entrada dos E5 e os reforços Sul Coreanos dos GTZ Bulls. Estes juntam-se à EGN, FTW e OFFSET na disputa do título de campeão nacional de League of Legends.

O regresso da WGR LPLOL ao Summoner’s Rift ocorre no próximo dia 25 de janeiro, com transmissão no canal oficial da Twitch da Inygon.