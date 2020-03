WRC 9 anunciado para o presente e para o futuro

No dia 3 de setembro vai chegar ao PC (pela loja da Epic Games Store), à PlayStation 4 e à Xbox One o videojogo baseado na temporada de 2020 do WRC. Para além destas plataformas, o jogo está ainda confirmado para sair mais tarde na Nintendo Switch e até para as consolas da próxima geração, a PlayStation 5 e a Xbox Series X.

A ser desenvolvido pela KT Racing, WRC 9 vai contar com três novos ralis: do Quénia, da Nova Zelândia e do Japão.

A editora Nacon revelou ainda que vão estar incluídas mais de 50 equipas oficiais, das categorias WRC, WRC 2, WRC 3 e Junior WRC, e mais de 15 carros bónus que deixaram a sua marca na história da competição.

As empresas anunciaram também a continuação do seu contrato de licenciamento com o WRC Promoter até 2022 para o desenvolvimento e publicação do WRC 10 e WRC 11.





Autor: Filipe Silva