Xbox anuncia novos jogos para o Game Pass em setembro

A Xbox revelou algumas novidades sobre o Xbox Game Pass. Primeiramente, Kareem Choudhry, Corporate Vice-President de Cloud Gaming na Microsoft, publicou, no Xbox Wire, um artigo a revelar o catálogo completo de mais de 150 jogos que os membros do Xbox Game Pass Ultimate poderão jogar através da Cloud em 22 países – incluindo Portugal – a partir de amanhã, 15 de Setembro, sem custos adicionais. Graças à cloud, os membros Ultimate poderão continuar a desfrutar dos seus jogos mesmo estando longe da sua consola, bem como aceder ao ecossistema Xbox através de dispositivos múltiplos.

Poderão encontrar aqui todos os títulos disponíveis através do Cloud Gaming com o Xbox Game Pass Ultimate. Os jogadores terão acesso a 167 jogos aquando da disponibilização do Cloud Gaming, e o catálogo será atualizado regularmente.

Para além disso, Minecraft Dungeons estará disponível com controlos touch nativos e completamente otimizados, bem como uma UI redesenhada para uma fácil navegação em ecrãs pequenos. Significa isto que poderás jogá-lo sem necessitares de um comando, se assim preferires. Encontras todos os detalhes aqui.

Para jogares os teus jogos favoritos no smartphone ou no tablet, precisas de descarregar a app Xbox Game Pass através da Samsung Galaxy Store (que te oferece uma experiência completa, incluindo a capacidade de efectuar compras in-app) ou através da Google Play Store.

Porém, não é tudo. Anunciámos ainda novos títulos a chegar ao Xbox Game Pass a partir de 17 de Setembro:

Semana de 14 de Setembro:

Company of Heroes 2 – 17 de Setembro: Xbox Game Pass para PC, Xbox Game Pass Ultimate

Semana de 21 de Setembro:Halo 3: ODST – 22 de Setembro: Android, Xbox Game Pass para PC, Xbox Game Pass Ultimate

Destiny 2: Shadowkeep & Forsaken – 22 de Setembro: Android, Xbox Game Pass para Consola, Xbox Game Pass Ultimate

Night in the Woods – 24 de Setembro: Android, Xbox Game Pass para Consola, Xbox Game Pass para PC, Xbox Game Pass Ultimate

Warhammer: Vermintide 2 – 24 de Setembro: Android, Xbox Game Pass para Consola, Xbox Game Pass Ultimate