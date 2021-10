Xbox anuncia primeiro lote de jogos de outubro

A Xbox já anunciou o primeiro lote de jogos de outubro, que se irão juntar ao catálogo do Xbox Game Pass para consola, PC e Xbox Cloud Gaming, incluindo três novos títulos que estarão disponíveis a partir do dia de lançamento: Back 4 Blood, The Riftbreaker e The Good Life.

Não percas e experimenta os novos títulos!

- The Procession to Calvary (ID@Xbox) - 7 de outubro: Consola, PC e Cloud

- Visage (ID@Xbox) - 7 de outubro: Consola, PC e Cloud

- Back 4 Blood - 12 de outubro: Consola, PC e Cloud

- Destiny 2: Beyond Light - 12 de outubro: PC

- Ring of Pain (ID@Xbox) - 14 de outubro: Consola, PC e Cloud

- The Riftbreaker (ID@Xbox) - 14 de outubro: Xbox X|S Series, PC e Cloud

- The Good Life (ID@Xbox) – 15 de outubro: Consola, PC e Cloud