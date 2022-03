Xbox anuncia Programa de Mentoria liderado por mulheres

Desde 2021, as mulheres constituem apenas 24% da mão-de-obra nas grandes empresas tecnológicas, e também se encontrão sub-representadas no sector dos videojogos. Apesar de termos 45% dos jogadores a identificarem-se como mulheres, apenas 30% dos criadores de jogos se identificam como tal. No entanto, o mentoring pode desempenhar um papel importante para aumentar as taxas de promoção e retenção de mulheres e outras minorias nas equipas de trabalho de 15% para 38%, em comparação com os empregados sem mentoring.

Hoje, para celebrar o Dia Internacional da Mulher e do Mês da História da Mulher, a Xbox revelou um novo programa de mentoria destinado a apoiar qualquer pessoa que queira seguir uma carreira em videojogos. O programa irá ligar as mulheres líderes da Xbox, a aspirantes a talentos através de sessões de treino individuais, com o objetivo de promover o desenvolvimento profissional da próxima geração de líderes da indústria dos videojogos. Mais detalhes serão partilhados, mas este é um passo significativo para melhorar a diversidade e a representação entre os criadores de jogos, capazes de inspirar conteúdos novos e únicos, atraindo assim, cada vez mais gamers.

O programa estará disponível em mercados selecionados, que incluem os Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Áustria, Suíça, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Japão e Coreia, bem como outros territórios. Mais detalhes serão anunciados em meados de março.