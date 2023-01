E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Xbox e a Bethesda anunciam hoje o Developer_Direct, a ocorrer dia 25 de janeiro às 20:00h. Este evento digital oferecerá aos fãs uma visão sobre alguns dos jogos a chegar à Xbox, PC e Game Pass nos meses que se seguem, incluindo Forza Motorsport, Minecraft Legends, Redfall, e o anúncio do próximo capítulo de The Elder Scrolls Online.Apresentado pelos próprios desenvolvedores dos estúdios, como Arkane Austin, Mojang Studios, Turn 10 Studios e ZeniMax Online Studios, o Developer_Direct irá focar-se em grandes funcionalidades, apresentações alargadas de jogabilidade e as mais recentes informações dos jogos Xbox, a serem lançados nos próximos meses. O Developer_Direct será imediatamente seguido pelo ESO Chapter Reveal Event, organizado pelo Zenimax Online Studios, que irá fornecer todos os detalhes que os fãs de ESO querem saber.De forma a dedicar o tempo necessário para aprofundar o Starfield, de Bethesda Game Studios, está a ser preparado um programa independente.