Xbox e Warner Bros. revelam novo jogo Space Jam: A New Legacy

Como comemoração do próximo filme "Space Jam: A New Legacy", a Xbox e a Warner Bros. acabam de anunciar Space Jam: A New Legacy – The Game, um jogo em estilo arcade, para jogadores a partir dos 10 anos, inspirado nos nossos vencedores da competição, que aconteceu em dezembro.

Space Jam: A New Legacy – Tha Game é lançado exclusivamente no Xbox Game Pass Ultimate Perks — um programa de benefícios gratuito, que tem complementos, ofertas de parceiros e muito mais, para quem tem Ultimate — globalmente e por tempo limitado, dia 1 de julho, antes de se tornar amplamente disponível, no dia 15 de julho.

Um jogo divertido, que celebra o novo filme, como um side scroller clássico no estilo árcade, inspirado nas ideias dos fãs, um estilo de arte retro e diversão para toda a família.