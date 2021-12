Xbox em destaque nos The Game Awards

Nos The Game Awards 2021 a Xbox revelou um conjunto de novidades, incluindo o primeiro trailer gameplay de Senua’s Sacrifice: Hellblade II, uma espreitadela na nova série de televisão de Halo e os novos jogos do Xbox Game Pass.

Todos os assets destes jogos, podem ser encontrados aqui, no Xbox Wire.

O que anunciámos:



Primeiro trailer gameplay de Senua’s Sacrifice: Hellblade II: faz dois anos, precisamente nos The Game Awards, que Ninja Theory anunciou Senua's Saga: Hellblade II, um novo capítulo da galardoada franquia. Agora, o estúdio volta com o primeiro gameplay, filmado in-game pela equipa de developers. Podes ver o trailer aqui.

Série de televisão de Halo: Estreámos o primeiro trailer da série televisiva Halo, a chegar à Paramount+ em 2022. Podes ver o novo trailer aqui.

Novos jogos a chegar ao Xbox Game Pass no dia um: Revelámos quatro novos títulos disponíveis com o Xbox Game Pass no dia do seu lançamento: Sniper Elite 5, Pigeon Simulator, Trek to Yomi e e o jogo ainda por anunciar dos Hugecalf Studios. Por favor visita o Xbox Wire para mais detalhes sobre estes novos e excitantes jogos.

The Game Awards 2021 – Prémios Xbox Game Studios:

Melhor Design de Áudio: Forza Horizon 5

Inovação em Acessibilidade: Forza Horizon 5

Melhor jogo de desporto/condução: Forza Horizon 5

Mehor jogo de simulação/estratégia: Age of Empires IV

Player Voice: Halo Infinite