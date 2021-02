Xbox Game Pass: Final Fantasy XII, The Falconeer, Jurassic World Evolution e muito mais

A Xbox anunciou os novos títulos a juntarem-se, em breve, ao catálogo do Xbox Game Pass para consola, PC e Android. São várias experiências, desde títulos de estratégia até RPG e shooters:





Ghost of a Tale (ID@Xbox) – 4 de Fevereiro: PCProject Winter (ID@Xbox) – 4 de Fevereiro: PC, consola, AndroidThe Falconeer – 4 de Fevereiro: PC, consola, AndroidFinal Fantasy XII The Zodiac Age – 11 de Fevereiro: PC, consolaJurassic World Evolution – 11 de Fevereiro: consola, AndroidStealth Inc. 2: A Game of Clones (ID@Xbox) – 11 de Fevereiro: consola, AndroidWolfenstein: Youngblood – 11 de Fevereiro: Android