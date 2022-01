Xbox Game Pass: Rainbow Six Extraction, Hitman Trilogy, Death’s Door e muito mais

A Xbox anunciou a segunda vaga de jogos que farão parte do catálogo de janeiro do Xbox Game Pass para Consola, PC Game Pass e Xbox Cloud Gaming, onde fazem parte jogos como Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, Nobody Saves the World, Pupperazzi, Windjammers 2 e Taiko no Tatsujin: The Drum Master, que estarão disponíveis desde o dia do seu lançamento:

. Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition – já disponível: consola, PC e cloud

. Nobody Saves the World (ID@Xbox) – já disponível: consola, PC e cloud

. Death’s Door (ID@Xbox) – 20 de janeiro: consola, PC e cloud

. Hitman Trilogy (ID@Xbox) – 20 de janeiro: consola, PC e cloud

. Pupperazzi (ID@Xbox) – 20 de janeiro: consola, PC e cloud

. Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction – 20 de janeiro: consola, PC e cloud

. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: Deluxe Edition – 20 de janeiro: PC

. Windjammers 2 (ID@Xbox) – 20 de janeiro: consola, PC e cloud

. Taiko no Tatsujin: The Drum Master – 27 de janeiro: consola e PC

Para mais informações, visita a publicação do Xbox Wire.